حماس تندد بمجزرة الاحتلال بحق عائلة هنية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن المجازر التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ومنها قصف منزل عائلة هنية بمخيم الشاطئ تأكيد على تعمده استهداف المدنيين. وفي بيان، نددت حماس بمجازر الاحتلال وحملت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “مسؤولية استمرار الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بمنحها الاحتلال الغطاء السياسي والعسكري للتدمير”.

واستشهد 10 أشخاص من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية بينهم شقيقته، في قصف العدو استهدف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب غزة الليلة الماضية، في حين أقر الاحتلال بمسؤوليته عن الغارة.

المصدر: مواقع إخبارية