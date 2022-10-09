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October 9 2022 - 13:56

السلطات الأرمنية: إصابات بانفجار في العاصمة يريفان

منذ 3 ساعة 9 October، 2022
علم ارمينيا
علم ارمينيا
أخبار دولية - ارمينيا

أفادت وزارة الطوارئ الأرمنية بأن انفجارا وقع اليوم الأحد في إحدى مناطق العاصمة يريفان مخلفا إصابات.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني “في الساعة 9.15 تلقى المركز الوطني لإدارة الأزمات معلومات عن وقوع انفجار في شارع باغراتونياتس في يريفان”، مشيرة إلى “اندلاع حريق وسقوط إصابات” جراء الحادث.

وأضاف البيان أن مجموعتين من رجال الإنقاذ توجهتا إلى الموقع.

وأوضحت الوزارة في وقت لاحق أن الانفجار وقع في نزل بالشارع المذكور وأنه تم نقل مصابين اثنين إلى مركز الحروق الوطني لتلقي العلاج.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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