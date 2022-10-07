حدث اليوم|بين التسريبات الصهيونية والرد الرسمي

في ظل انعقاد المجلس الوزاري المصغر الصهيوني امس للبحث في الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، صدرت العديد من المواقف والتسريبات الصهيونية حول رفض بعض او كل الملاحظات الاخيرة دون اعلان موقف رسمي رافض للاتفاق بشكل عام، وبعد جلسة ماراتونية صهيونية لم تصدر قرارات بل كانت جلسة نقاشات.

ونَقَلت وِكالة رويترز للاَنباء عن مسؤولٍ اميركيٍّ قولَه اِنَّ لبنانَ وكِيانَ العدوِّ الاسرائيلي أَصبحا في مرحلةٍ حاسمةٍ من مفاوضاتِ الترسيمِ لِلحدودِ البحرية، مُشِيراً اِلى انَّ الفَجَوَاتِ تَقَلَّصَت، وما زِلْنَا مُلتزِمِينَ بِالتوصُّلِ اِلى حل، ونَعتقِدُ اَنَّ مِنَ المُمكنِ الوصولَ اِلى تسويةٍ دائِمة .

محرر الشؤون العبرية حسن حجازي:

ووفقاً للإعلام العبري، فقد أجمع الوزراء والمشاركون في الجلسة، «بشكل قاطع لا لبس فيه»، أن الاتفاق بصيغته الأولى، من دون الملاحظات اللبنانية، كان «ممتازاً» ويراعي المصالح الأمنية لإسرائيل، وأن الملاحظات اللبنانية عليه غير مقبولة، حسب ما ذكرت صحيفة الاخبار التي قالت: تصرّف الجدّيون، من كل الأطراف المعنية بالملف، على أساس أن ما يجري في إسرائيل لا يتجاوز العمل تحت الضغط الانتخابي، وأن «لابيد يحاول أن يعمل أبو علي على حسن نصرالله» على حد تعبير الأكاديمي الإسرائيلي يوني بن مناحيم.

ماذا بعد؟

بعد هذه الاجواء الصهيونية اكد المعنيون في لبنان بالملف ان لبنان لا يتعامل مع تسريبات بل مع مواقف رسمية. وقد استمر النقاش والتواصل بين الموفد الاميركي والمعنيين في لبنان.

إنقسم الإعلامُ الصهيوني حِيالَ الخلاصة التي خَرج بها إجتماعُ المجلسِ الوزاريِّ المُصغّر والذي بحث المقترحاتِ الاميركية حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. وتُرجِمَ هذا الإنقسامُ بهجومٍ إعلاميٍّ وَصَفَهُ المُحلِّلُونَ الصهاينةُ بالمُناورةِ والخُدْعةِ المُعِيبَة . ففي وقتٍ أَعلنت بعضُ وسائلِ إعلام العدوِّ أَنَّ المجلسَ الأمنيَّ الصهيونيَّ المُصغَّر، فَوّضَ رئيسَ حكومةِ الاحتلال يائير لابيد ووزيرَ حربِهِ بني غانتس، الاستعدادَ لِأيّ تصعيدٍ مُحتملٍ معَ لبنان، قَلَّلت وسائلُ اعلاميةٌ أخرى من جِدِّيةِ هذا الكلام، مُعتبرةً ان الإتفاقَ سيُوقَّعُ خلال فترةٍ زمنيةٍ قريبة، وأَنَّ ما يَحصُلُ هو مُناوَرَةٌ فحسب. وقالت صحيفة الاخبار انه بعد أقل من ساعة على بدء التسريبات الإعلامية عن رفض حكومة يائير لابيد التعديلات اللبنانية، تلقى لبنان رسمياً، عبر الوسيط عاموس هوكشاتين، الموقف الإسرائيلي، مشيراً إلى أن أبرز نقاط الاختلاف ما يتعلق بخط الطفافات والاتفاق على العمل في حقل قانا وشكل الاتفاق النهائي.

وبحسب الصحيفة فانه حتى ساعة متأخرة، أجرى هوكشاتين عبر تقنية الفيديو والاتصالات الهاتفية مفاوضات مكوكية بين تل أبيب وبيروت. وكانت أجواء الفريق المفاوض في لبنان حاسمة لجهة أن النقاش حول أصل الموقف من مسألتي الحدود وخط الطفافات وحرية لبنان بالعمل في حقل قانا غير قابلة للنقاش. وبدا أن الجانب اللبناني مستعد للتساهل في عمليات الصياغة، ولو أن في لبنان من أدرك سريعاً أن ما يقوله العدو يندرج في سياق تصعيد له خلفيته المتصلة بالانتخابات الداخلية من جهة، وبمحاولة تحصيل مكاسب على حساب لبنان من جهة ثانية. في غضون ذلك، كان رئيس حكومة العدو يائير لابيد يتلقى خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر آخر التحديثات من الأميركيين. ونقل عن لابيد في ختام الاجتماع قوله إن «إدارة بايدن تحاول الضغط على لبنان للتراجع عن بعض ملاحظاته أو تحفظاته من أجل التوصل إلى اتفاقية الغاز وفق الصيغة الأصلية التي وضعها المبعوث هوكشتين». وأضاف لابيد: «نحتاج إلى تجنب هتافات الحرب. نحاول التوصل إلى اتفاقات أيضاً الآن». وقال مصدر رسمي معني لـ«الأخبار» إن لبنان أبلغ الوسيط الأميركي بأنه لن يتراجع عن التعديلات التي أرسلها، وأن على الولايات المتحدة أن تفي بوعودها لتسيير الأمور مع العدو. وكان الكلام الرسمي العلني هو ما قاله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من أن على العدو أن يختار بين الاتفاق أو الحرب.

كما أجرى مسؤولون فرنسيون اتصالات بعدد من الجهات اللبنانية المعنية بالمفاوضات، وبينها شخصيات رسمية، وقالوا إن الاجتماعات التي عقدت بين إدارة «توتال» والجانب الإسرائيلي أفضت إلى قبول الطلب اللبناني، وأن الشركة الفرنسية ملتزمة الطلب اللبناني بأن أي تسوية بينها وبين إسرائيل لا تخص لبنان، وأن عملها لن يكون مرتبطاً بأي موافقة مسبقة من إسرائيل.

المصدر: موقع المنار+الاخبار