مسؤول صهيوني رفيع: لابيد يرفض تعديلات لبنان على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية

قال مسؤول سياسي صهيوني رفيع، اليوم الخميس، إن كيانه تلقى ملاحظات لبنان بشأن تعديل المقترح الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

أضاف المصدر إن رئيس حكومة العدو يائير لابيد يرفض تعديلات لبنان على اتفاقية ترسيم الحدود التي تتضمن تغييرات جوهرية وجديدة يسعى لبنان لإدخالها في الاتفاق، وأمر فريق التفاوض برفضها”، حسب قوله.

من جهة أخرى، نقل اعلام العدو عن مسؤول سياسي رفيع، قوله إن “احتمالات التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية أصبحت ضعيفة”.

يأتي ذلك قبيل انعقاد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” بعد ظهر اليوم بهدف التداول في مسودة مقترح ترسيم الحدود.

المصدر: موقع المنار