إيران | ملايين المشيّعين يؤدون صلاة الجنازة على جسد الشهيد الامام السيد علي الخامنئي

أدّى الملايين من المشيّعين صلاة الجنازة على جسد الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي، إلى جانب أفراد أسرته، في مراسم مهيبة أُقيمت بحضور رسمي وعسكري وشعبي حاشد.

وشارك أبناء القائد الشهيد في مراسم الصلاة التي أُقيمت في مصلى الإمام الخميني (قدس سره) بطهران، حيث حضروا إلى المصلّى قبل دقائق من انطلاق مراسم الصلاة على جثمان الامام الشهيد.

كما حضر رؤساء السلطات الثلاث إلى مصلى الإمام الخميني (قدس سره) في طهران للمشاركة في مراسم الصلاة على جثمان “شهيد إيران”.

وأمّ الصلاة المرجع الديني آية الله جعفر سبحاني، وسط أجواء من الحزن والوفاء، وبمشاركة واسعة عكست حجم الحضور الجماهيري في مراسم الوداع.

المصدر: وكالة يونيوز