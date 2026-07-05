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    باحات مصلى طهران الكبير وأروقته تغض بالحشود المليونية لإلقاء نظرة الوداع على الجثامين الطاهرة لقائد الأمة الشهيد وأفراد أسرته

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