حملة دهم واعتقالات إسرائيلية في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي – الأحد حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اعتقالت واعتداءات، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال سائق جرار زراعي وصادرت جراره أثناء جمع النفايات في محيط بلدة بيتا جنوب المدينة، فيما صدمت مركبة للمستوطنين سيارة فلسطينية في منطقة قماص قرب أطراف البلدة، ما ألحق بها أضرارًا كبيرة، قبل أن يعتدي المستوطنون على ركابها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال اقتحام قرية برقة شمال غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى عوريف وبرقة واللبن الشرقية وبلدة دوما، إلى جانب المنطقة الشرقية من مدينة نابلس عبر حاجز عورتا، ومخيم عسكر القديم شرق المدينة، ونفذت عمليات دهم لعدد من المنازل.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة عند مدخل مستوطنة “حومش”، واعتدوا على مركبة ومنزل في أطراف قرية اللبن الشرقية، وأضرموا النار في “كافتيريا” بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للقرية.

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في حي الجابريات بمحيط مخيم جنين، واعتقلت الشاب طارق ماهر زكارنة في مدينة جنين.

بينما اقتحمت في محافظة رام الله والبيرة بلدة ترمسعيا وقرية دير جرير شرق المدينة، بالتزامن مع إضرام مستوطنين النيران في أراضٍ في ترمسعيا.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سعير، التي شهدت أيضًا مداهمة منازل تعود لعائلة “جرادات” والتنكيل بأفرادها وسط حالة من الذعر بين الأطفال.

وداهمت قوات الاحتلال منزلًا في بلدة حلحول، واقتحمت منطقة جبل جوهر جنوب مدينة الخليل، في حين هاجمت مجموعات من المستوطنين منزلًا وحطمت مركبة ونفذت أعمال تخريب في منطقة زعطوط شمال شرقي يطا.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق المدينة وأطلقت قنابل صوت خلال الاقتحام، كما داهمت عدة منازل في قرية شوفة جنوب المحافظة.

كما داهمت قوات الاحتلال “فيلا” في منطقة بوابة أريحا، واقتحمت عددًا من المنازل في منطقة الدوحة بمدينة بيت لحم، في إطار حملة اقتحامات متواصلة تشهدها مدن وبلدات الضفة الغربية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام