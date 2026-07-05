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    النائب فياض: المشاركة في تشييع الإمام الخامنئي تأكيد وإصرار على الانتماء إلى هذه المدرسة

      أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، في حوار مع KHAMENEI.IR أنّ المشاركة في تشييع آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي تأكيد على الإصرار في الانتماء إلى هذه المدرسة.

      وتابع :” نقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية ومع قيادتها الحكيمة والشجاعة في مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني”، لافتًا إلى أنّ الإمام الخامنئي كان طائعًا راضيًا في اختياره مساره الجهادي وقد توّجه بالشهادة.

      وأردف أنّ “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكّل اليوم رأس حربة مواجهة الإمبريالية الأميركيّة، وهي أمل كلّ الذين يتطلّعون إلى الحريّة والكرامة”، مضيفًا :” نحن كلنا أمل أن هذه المدرسة وهذا الخط إنما هو مستمر مع الإمام السيد مجتبى الخامنئي”.

      المصدر: موقع العهد

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