فنزويلا تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية وواشنطن ترحب

أعلنت فنزويلا أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن المحكمة ومقرها لاهاي، أظهرت “انحيازا جغرافيا” ضد دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا.

وكتب وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أن بلاده أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرارها “الحازم والنهائي” للتنديد بنظام روما الأساسي وبدء انسحابها النهائي من المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 127.

وقال بلاسينسيا إن “المحكمة ركزت عملها بشكل غير متناسب “لإلحاق الضرر بدول الجنوب العالمي”، بينما تواصل ما وصفه باضطهاد الشعب الفنزويلي وتفاقم أوجه عدم المساواة.

وأضاف أن تصرفات المحكمة تُظهر استخدام نظام العدالة الدولي “لتعميق أوجه عدم المساواة بين الشعوب وتجاهل حقها في تقرير مصيرها وسيادتها”.

وبحسب تقارير إعلامية، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021 أنها ستُحقق في جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبتها الحكومة الفنزويلية خلال حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2017.

وصوّتت الجمعية الوطنية الفنزويلية في كانون الاول / ديسمبر 2025 على الانسحاب من التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي.

وأكد بلاسينسيا مجددا التزام فنزويلا بما وصفه بالعدالة المنصفة الحقيقية التي تحترم سيادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بانسحاب فنزويلا من المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: روسيا اليوم