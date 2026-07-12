فنزويلا | حصيلة ضحايا الزلزالَين تتخطّى 4300 قتيل

تخطّت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل أسبوعين 4300 قتيل، وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز.

وقال رودريغيز في مؤتمر صحافي “لقد بلغ عدد الفنزويليين والفنزويليات الذين قضوا نتيجة التأثير المباشر للزلزالين المروّعين اللذين وقعا في 24 حزيران/يونيو، 4333 شخصا”.

وكانت الحصيلة السابقة الصادرة الجمعة تشير إلى 4118 قتيلا و16740 مصابا.

وضرب الزلزال الثاني الذي بلغت قوته 7,5 درجة، وهو الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن، بعد 39 ثانية من هزة أولى بقوة 7,2 درجة، محولا مجمعات سكنية شاهقة بأكملها إلى أكوام من الركام.

وقال رودريغيز إن أكثر من 19 ألف منكوب يعيشون في مخيمات إيواء.

هذا ولم يذكر رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، وهو شقيق الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، عدد المفقودين الذين قدرتهم الأمم المتحدة بنحو 50 ألف شخص بعد يومين من الكارثة.

واكتفى بالقول إنه بحلول الجمعة، لم تكن قد حُدّدت هوية 315 جثة، وهو ما يمثل “7% من إجمالي عدد الضحايا”.

كما نفى خورخي رودريغيز أن الحكومة ستعلق عمليات البحث عن الجثث، في حين تخشى العائلات من البدء في إزالة الأنقاض بشكل عشوائي.

وأصدرت الأمم المتحدة الأربعاء نداء عاجلا لجمع نحو 300 مليون دولار لعمليات الإغاثة من الزلزالين في فنزويلا.

وتشير التقديرات الحكومية الأولية إلى أن ما يقرب من 25 ألف منزل ستحتاج إلى إعادة بناء.

وصرح رئيس الجمعية الوطنية أن الحكومة وفرت أكثر من 40 قطعة أرض في منطقة لا غوايرا المتضررة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 584 ألف متر مربع، لإنشاء وحدات سكنية جديدة.

ودعت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز إلى الإفراج عن الأصول الفنزويلية المجمّدة في الخارج لاستخدامها في عملية التعافي.

المصدر: وكالة يونيوز