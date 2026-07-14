الحرس الثوري: العبور من المسار المزروع بالألغام سيؤدي للخسائر وتأخير فتح مضيق هرمز والتسبب بأزمة طاقة عالمية

اعلن الحرس الثوري الايراني في بيان انه “قبل ساعات، حاولت القوات الأمريكية، التي لم تتعلّم من الهزائم المتكررة، أن تدفع بعض السفن إلى تجاوز مسار غير قانوني”.

واكد الحرس الثوري في بياته عن “استهداف سفينتين نفطيتين متورطتين، بعد أن وقعتا في فخ الولايات المتحدة، وقامتا بإيقاف أنظمة الملاحة وتجاهلتا التحذيرات المتكررة من مركز التحكم الأمني لمضيق هرمز، مما عرّض عملياتهما للخطر، وفضّلتا عبور مسار مُنَمَّن. وقد تعرضتا للهجوم وتوقفتا عن العمل”.

وتوجهت القوة البحرية لحرس الثورة بالاعلان للجميع أن “التعاون مع العدو المعتدي الذي جاء من مسافة آلاف الكيلومترات لانتهاك حقوق أهل المنطقة”، مشيرة الى أن “عبور المسار المنَمَّن لا يؤدي إلا إلى الندم والخسائر والتأخير في إعادة فتح مضيق هرمز وخلق أزمة طاقة في العالم”.

وخاطب الحرس الثوري في بيانه الشعب الايراني قائلا إن “أبناءكم في القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية يقفون بكل قوة على عهدهم في الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني في مضيق هرمز”.

هذا نص البيان:

بسم الله قاصم الجبارين

قاتلهم الله بأيديكم وأذلهم وانصركم عليهم واشف صدور قوم مؤمنين.

أيها الشعب الإيراني العظيم والمؤمن؛

إن أبناءكم في القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية يقفون بكل قوة على عهدهم في الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني في مضيق هرمز.

قبل ساعات، حاولت القوات الأمريكية، التي لم تتعلّم من الهزائم المتكررة، أن تدفع بعض السفن إلى تجاوز مسار غير قانوني. استهدفت سفينتان نفطيتان متورطتان، بعد أن وقعتا في فخ الولايات المتحدة، وقامتا بإيقاف أنظمة الملاحة وتجاهلتا التحذيرات المتكررة من مركز التحكم الأمني لمضيق هرمز، مما عرّض عملياتهما للخطر، وفضّلتا عبور مسار مُنَمَّن. وقد تعرضتا للهجوم وتوقفتا عن العمل.

تعلن القوة البحرية لحرس الثورة للجميع أن التعاون مع العدو المعتدي الذي جاء من مسافة آلاف الكيلومترات لانتهاك حقوق أهل المنطقة، وأن عبور المسار المنَمَّن لا يؤدي إلا إلى الندم والخسائر والتأخير في إعادة فتح مضيق هرمز وخلق أزمة طاقة في العالم.

ولا النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

المصدر: موقع المنار