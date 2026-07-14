الإمارات | وزارة الدفاع: تعرض ناقلتين لاستهداف إيراني بمضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الثلاثاء، عن تعرض الناقلتين الوطنيتين “ممباسا” و”الباهية” للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية.

وفي بيان على منصة إكس، قالت وزارة الدفاع إنّ “الاستهداف أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم “ممباسا” من الجنسية الهندية، وإصابة 8 (6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية)، من بينهم 4 إصابات بليغة”.

كما أسفر الاستهداف عن “أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب الحريق بهما، وقد تم السيطرة على الحريق في الناقلتين”.

وأدانت وزارة الدفاع”هذا الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة”، مشددة على أن “الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية”.

كذلك قالت إنها “على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها”.

المصدر: وكالة يونيوز