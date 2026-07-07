فنزويلا | طائرة أمريكية تهبط في مطار سيمون بوليفار لمواجهة تداعيات الزلزالين اللذين ضربا البلاد

هبطت طائرة أمريكية في مطار سيمون بوليفار الدولي بمدينة مايكيتيا الفنزويلية، في مشهد يُعد مؤشرًا على انطلاق مرحلة جديدة من التعاون الدولي لمواجهة تداعيات الزلزالين المزدوجين اللذين ضربا البلاد أواخر الشهر الماضي.

ويأتي ذلك في وقتٍ تواصل فيه فنزويلا دفن ضحايا الكارثة، حيث تم دفن أكثر من 150 جثة غير محددة الهوية في مقبرة لا إسبيرانزا ببلدية كاتيا لا مار في ولاية لا غويرا، التي كانت الأكثر تضرراً من الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر.

وأعلنت السلطات الفنزويلية أن عدد القتلى بلغ 3,342 شخصاً، فيما أصيب 16,740 آخرون. وقد تجاوز حجم الكارثة طاقة المستشفيات والمشارح، مما اضطُر السلطات إلى استخدام صوامع ميناء لا غويرا كمخزن مؤقت للجثث.

المصدر: وكالة يونيوز