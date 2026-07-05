الأحد   
   05 07 2026   
   20 محرم 1448   
   بيروت 10:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني هادي طحان نظيف: الطريق الذي سلكناه مع القائد الشهيد للثورة هو طريق العزّة والكرامة

      مواضيع ذات صلة

      مركز حقوقي: حياة 650 مريض كلى بغزة مهددة بالخطرة

      مركز حقوقي: حياة 650 مريض كلى بغزة مهددة بالخطرة

      حملة دهم واعتقالات إسرائيلية في الضفة

      حملة دهم واعتقالات إسرائيلية في الضفة

      نائب أمين عام العتبة الحسينية: العتبات بالنجف الأشرف وكربلاء المقدسة مستعدة لمراسم تشييع مهيبة لجثمان القائد الشهيد

      نائب أمين عام العتبة الحسينية: العتبات بالنجف الأشرف وكربلاء المقدسة مستعدة لمراسم تشييع مهيبة لجثمان القائد الشهيد