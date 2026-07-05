بالفيديو | الملايين يؤدون الصلاة على جثمان الامام الشهيد السيد علي الخامنئي في بطهران

أدّى الملايين من المشيّعين الصلاة على الجثمان الطاهر للإمام الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي، إلى جانب كوكبة من أفراد أسرته الكريمة، في مراسم مهيبة أُقيمت في مصلّى الإمام الخميني (قدس سره) في طهران، بحضور رسمي وعسكري وشعبي حاشد.

وشارك أبناء القائد الشهيد في مراسم الصلاة، فيما حضر رؤساء السلطات الثلاث إلى مصلّى الإمام الخميني (قدس سره) للمشاركة في مراسم الصلاة على الجثمان الطاهر.

وأمّ الصلاة المرجع الديني آية الله جعفر سبحاني، وسط أجواء من الحزن والوفاء، وبمشاركة واسعة عكست حجم الحضور الجماهيري في مراسم الوداع.

واحتشدت حشود غفيرة من المعزّين في مصلّى الإمام الخميني (قدس سره) بطهران منذ ساعات الصباح الأولى، استعدادًا للمشاركة في مراسم الصلاة على جثمان القائد الشهيد، وسط أجواء من الحزن والحداد.

وامتلأ مصلّى طهران بحشود الجماهير قبل ساعات من موعد إقامة الصلاة على جثمان قائد الثورة الشهيد (رضوان الله تعالى عليه) عند الساعة الثامنة صباحًا.

وتُقام المراسم وسط حضور جماهيري واسع، حيث واصل المشيّعون التوافد إلى المصلّى، فيما رفع المشاركون الرايات الحمراء المرتبطة بذكرى عاشوراء، مردّدين شعارات تدعو إلى الثأر لدم القائد الشهيد.

وحضر المشاركون بملابس الحداد الحسيني، إلى جانب مظاهر الحزن على وفاة قائد الأمة الإسلامية، رافعين الأعلام الإيرانية وصور القائد الشهيد ورمز «القبضة المرفوعة»، فضلًا عن صور آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، في خطوة تهدف إلى تجديد البيعة والوفاء للقيادة الحالية، إلى جانب توديع القائد الشهيد.

المصدر: موقع المنار