تشييع الإمام الشهيد… لحظة تأسيسية أعادت رسم معادلات القيادة والوحدة والشرعية الشعبية

لم يكن تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي مجرد مراسم وداع لقائد استثنائي، بل مثّل حدثًا سياسيًا وشعبيًا ودينيًا تجاوز أبعاده البروتوكولية، ليؤسس لمرحلة جديدة في المشهد الإيراني، عنوانها استمرارية القيادة، وترسيخ الوحدة الوطنية، وإعادة تأكيد حضور الدولة ومكانتها في مواجهة التحديات.

وحمل المشهد المليوني رسالة سياسية واضحة مفادها أن استشهاد القائد لا يعني نهاية المشروع الذي قاده، بل انتقاله إلى مرحلة جديدة تقوم على الثبات على المبادئ واستمرار النهج.

ومن هذا المنطلق، بدا التشييع إعلانًا عن بداية مرحلة سياسية جديدة، ترتكز على التكاتف الداخلي والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، باعتبار الوحدة الوطنية الضمانة الأساسية لعبور التحولات المقبلة.

وفي موازاة ذلك، برز خطاب يؤكد ثقة إيران بقدراتها ومكانتها، انطلاقًا من اعتبار أنها واجهت ضغوطًا وتحديات غير مسبوقة، لكنها خرجت منها أكثر تماسكًا، وهو ما عزز، وفق هذا الخطاب، صورة الدولة القادرة على إدارة الأزمات والحفاظ على استقرارها ومؤسساتها.

وشكل الحضور الشعبي الواسع أبرز ملامح المناسبة، بعدما تدفقت الملايين إلى مصلّى الإمام الخميني (قدس سره) في طهران، وامتلأت الساحات والطرق المؤدية إليه بحشود قدمت من مختلف المحافظات.

لم يكن هذا الحضور مجرد مشاركة جماهيرية، بل حمل دلالات سياسية واجتماعية عكست اتساع قاعدة الالتفاف الشعبي ووحدة المشهد الوطني، ورسّخت صورة التشييع بوصفه استفتاءً شعبيًا على استمرارية النهج.

وسادت أجواء امتزج فيها الحزن بالفخر والإصرار، حيث عبّر المشاركون عن تمسكهم بالمسار الذي مثّله الإمام الشهيد، مؤكدين أن استشهاده لن يؤدي إلى انقطاع المسيرة، بل إلى تعزيز الالتزام بالمبادئ التي قامت عليها الثورة. وانعكس ذلك في خطاب شدد على استمرارية المشروع ورفض أي تصور لحدوث فراغ في القيادة، باعتبار أن المؤسسات والمرجعيات قادرة على ضمان استمرار الدولة.

وعكس المشهد الشعبي صورة العلاقة التي جمعت الإمام الشهيد بالشعب على امتداد عقود، إذ قدمت شهادات المشاركين المناسبة بوصفها تعبيرًا عن وفاء متجذر لقائد عاش بين الناس، وجعل قضاياهم محورًا دائمًا في مشروعه السياسي والديني، وهو ما أسهم في ترسيخ حضوره في الوجدان الشعبي.

وأبرزت الشهادات أن شعبية الإمام الشهيد لم تستند إلى موقعه القيادي فحسب، بل إلى حضوره المباشر بين مختلف شرائح المجتمع، وعلاقته التي اتسمت بالطابع الأبوي، ما عزز مكانته في قلوب الإيرانيين ورسخ حضوره في الذاكرة الجماعية بوصفه قائدًا قريبًا من الناس، يتابع شؤونهم ويجعل مصالحهم أولوية دائمة.

وفي هذا السياق، ركزت مواقف المشاركين على أن الإمام الشهيد كرّس حياته لخدمة الشعب، وجعل مصالح المواطنين محورًا أساسيًا في خطاباته، إذ كان يحث المسؤولين باستمرار على مراعاة احتياجات الناس، ويدعو إلى الاعتماد على الذات وتعزيز الاقتصاد المقاوم باعتباره أحد أهم مرتكزات صمود إيران واستقلال قرارها.

كما أظهرت شهادات المشاركين أن شخصية الإمام الشهيد اتسمت بالشمولية، إذ امتلك معرفة واسعة في المجالات السياسية والدينية والثقافية والفنية، إلى جانب إلمامه بالشؤون الدولية، وهو ما جعل حضوره يتجاوز حدود القيادة السياسية إلى مرجعية فكرية وثقافية تركت أثرها في مختلف الأجيال.

وعكست كلمات المشاركين حالة وجدانية عميقة، إذ عبّر عدد منهم عن أسفهم لعدم تمكنهم من لقاء الإمام الشهيد خلال حياته، معتبرين أن مشاركتهم في مراسم التشييع تمثل وفاءً لقائد رأوا فيه الملاذ والمرجع والأب الروحي، بما يعكس عمق الارتباط العاطفي الذي نشأ بين القيادة وقاعدتها الشعبية.

كما استحضرت الكلمات الدور الذي اضطلع به الإمام الشهيد في رعاية أبناء الثورة الإسلامية ودعمهم على مدى سنوات طويلة، حيث قُدّم بوصفه مرشدًا وقائدًا ضحّى في سبيلهم وتعامل معهم بروح الأبوة والمسؤولية، الأمر الذي عزز صورة العلاقة القائمة على الثقة والالتزام المتبادل بين القيادة والشعب.

وفي موازاة الحضور الشعبي، برزت الإشادة بالقيادة الجديدة بوصفها امتدادًا طبيعيًا للمسار القائم، في رسالة هدفت إلى تأكيد الاستقرار المؤسسي واستمرار منظومة القيادة، بما يعزز صورة الدولة القادرة على مواصلة أداء دورها رغم التحولات.

ولم تقتصر دلالات المناسبة على الجوانب السياسية، بل برزت أبعادها الإنسانية من خلال مشاركة عائلات حضرت برفقة أطفالها، معتبرة أن المشاركة في مراسم التشييع واجب وطني وديني، وهو ما أضفى على الحدث بعدًا وجدانيًا يعكس طبيعة العلاقة بين القيادة وقاعدتها الشعبية.

كما حملت الصور والرموز التي رافقت التشييع مضامين وطنية ودينية عميقة، إذ تحولت طهران إلى مساحة جامعة لمظاهر الوفاء، فيما بدت الحشود البشرية تعبيرًا عن وحدة المجتمع وتماسكه، ورسالة تؤكد أن المناسبة تجاوزت حدود العاصمة لتصبح حدثًا وطنيًا جامعًا.

وعلى المستوى التنظيمي، عكست الإجراءات المتخذة لاستقبال الملايين حجم الاستنفار الذي رافق المناسبة، من خلال توفير وسائل النقل العام، ولا سيما المترو ومواقف السيارات وخدمات الضيافة، لتسهيل حركة الوافدين، رغم الازدحام الكبير وإغلاق عدد من الطرق والمحاور الرئيسية نتيجة كثافة الحشود.

كما أظهرت المشاهد استمرار تدفق القوافل الشعبية من مختلف أنحاء البلاد نحو العاصمة، حيث انطلقت الحافلات من مدن عدة للمشاركة في مراسم التشييع، في صورة عكست اتساع المشاركة الشعبية وتحول المناسبة إلى حدث وطني شاركت فيه مختلف المحافظات.

ولم يقتصر صدى المراسم على الداخل الإيراني، بل امتد إلى وسائل الإعلام الدولية، التي أولت التشييع تغطية واسعة ومباشرة، مركزة على الحجم الاستثنائي للحشود، ومعتبرة أن المشاركة الشعبية عكست تماسك المجتمع الإيراني واستمرار التفافه حول قيادته، فيما رأت أن هذا الحضور الكثيف يجسد وفاء الإيرانيين لولاية الفقيه وللإمام الشهيد، ويؤكد أن إيران ماضية في مسارها رغم التحديات.

وفي المحصلة، رسّخ تشييع الإمام الشهيد صورة حدث وطني جامع تجاوز إطار مراسم الوداع، ليغدو محطة مفصلية أعادت التأكيد على استمرارية المشروع الذي مثّله، ورسخت معادلة تقوم على تلازم الشرعية الشعبية مع استمرارية القيادة، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لدخول إيران مرحلة جديدة من تاريخها السياسي.

المصدر: موقع المنار