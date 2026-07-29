إسبانيا | عودة سكان قرية إسبانية إلى منازلهم بعد دمار خلّفته حرائق الغابات في المنطقة

عاد المئات من سكان بلدة نافاس ديل ري الإسبانية إلى منازلهم يوم الثلاثاء ليجدوا مشاهد الدمار خلفتها حرائق الغابات التي اجتاحت المنطقة.

وأظهرت لقطات مصورة منازل متفحمة وسيارات محترقة وحدائق مدمرة، فيما لا تزال النيران مشتعلة في بعض الأماكن.

وقدرت نائبة عمدة نافاس ديل ري، آدا لوبيز (30 عاماً) حجم الأضرار، قائلة: “لا يزال من الصعب جداً التقييم، لكننا نقدر أن حوالي 50 منزلاً قد احترقت بالكامل، وحوالي 50 أخرى تضررت ولكنها قابلة للإصلاح. لم يحدث شيء في وسط القرية، بل في المجمعات السكنية”.

وتأتي هذه العودة بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية الأسبوع الماضي بسبب حرائق الغابات التي أجبرت نحو 60 ألف شخص على الفرار من منازلهم، والتهمت 77 ألف هكتار، وهي مساحة تقرب من حجم مدينة نيويورك.

وقد شوهدت طوابير من السيارات تنتظر عند نقاط تفتيش الحرس المدني بعد الإعلان عن رفع أوامر الإخلاء، فيما لا تزال فرق الإطفاء تواصل جهودها لاحتواء الحرائق، خاصة في المناطق الجبلية غرب مدريد.

المصدر: يونيوز