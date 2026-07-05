كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق صواريخ مجنحة من مدمرة

أفادت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية بأن القوات المسلحة للبلاد أجرت تجربة إطلاق صواريخ مجنحة من مدمرة “كانغ كون”.

وأوضحت الوكالة أن التجربة نفذت يوم 3 تموز / يوليو، حيث تم إطلاق “صواريخ مجنحة استراتيجية”، إضافة إلى اختبار أنظمة الأسلحة الرئيسية على متن المدمرة، بما فيها المدافع والرشاشات ووسائل التشويش الالكتروني.

وكانت التجارب تهدف إلى تقييم القدرات القتالية لمدمرة “كانغ كون”.

وأضافت الوكالة أن زعيم البلاد كيم جونغ أون كان يتابع التجربة شخصيا.

يذكر أن مدمرة “كانغ كون” هي ثاني مدمرة من صنف “تشوي هيون” للقوات المسلحة لكوريا الشمالية، ويبلغ طوله نحو 145 مترا وحمولته 5 آلاف طن.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية