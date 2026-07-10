كوريا الشمالية تقرر تعزيز قوتها النووية “كمّا ونوعا”

قررت كوريا الشمالية تعزيز قوتها النووية “كمّا ونوعا” في إطار سعيها لتحديث جيشها ورفع جاهزيته القتالية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة.

وأفادت الوكالة بأن هذا الإعلان صدر خلال اجتماع موسّع الخميس للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم.

وأشارت إلى أن التدابير العسكرية التي أُقرت في الاجتماع شملت قرارا بـ”تعزيز القوة النووية كمّا ونوعا، والمضي قدما في خطة توحيد القواعد العسكرية وتخصيصها وتحديثها”.

وأوضحت أن القرارات الجديدة تشمل تحديث البنية التحتية التقنية للأنظمة القتالية، كما ستعمل بيونغ يانغ على “تسريع بناء قواعد بحرية حديثة”.

ولفتت الوكالة إلى أن الزعيم كيم جونغ أون أبلغ المشاركين في الاجتماع بأن أمن البلاد وسلامتها لا يتحققان إلا بوجود “جيش قوي” والتصدي لجميع التهديدات.

اختبار أسلحة جديدة

وكان كيم قد أشرف في وقت سابق من هذا الشهر على اختبارات أسلحة للمدمرة البحرية “كانغ كون” التي تزن خمسة آلاف طن، وتعهّد بتزويد البحرية الكورية الشمالية بأسلحة نووية.

وتؤكد بيونغ يانغ أنها دولة نووية منذ انهيار القمة التي جمعت كيم ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في هانوي عام 2019، والتي فشلت بسبب الخلافات حول نطاق نزع السلاح النووي وتخفيف العقوبات.

وتخضع الدولة المعزولة لسلسلة عقوبات بسبب برنامجها النووي الذي تعهد قادتها بمواصلة تطويره باعتباره رادعا أساسيا في مواجهة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ولا تزال كوريا الشمالية في حالة حرب من الناحية التقنية مع جارتها الجنوبية، باعتبار أن النزاع الذي دار بينهما في الفترة من 1950 إلى 1953 انتهى باتفاقية هدنة وليس بمعاهدة سلام.

المصدر: الفرنسية