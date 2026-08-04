كوريا الشمالية: التحالف العسكري الأميركي مع اليابان وكوريا الجنوبية يهدد أمن المنطقة

حذّرت كوريا الشمالية من تصاعد التحركات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، معتبرةً أنها تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن المناورات البحرية متعددة الجنسيات “RIMPAC”، التي تقودها الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، تعكس تنامي القدرات العسكرية المشتركة للدول الثلاث، بما يعزز ما وصفته بـ”التهديد العسكري الثلاثي”.

وأكد مصدر عسكري في الوكالة أن الإجراءات العسكرية المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، إلى جانب ما وصفه بانخراط اليابان وكوريا الجنوبية في السياسات الأميركية، تجاوزت “الخط الحرج”، وأظهرت ملامح حلف عسكري يهدد السلام والأمن في المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن المناورات شهدت مشاركة أكثر من 30 ألف جندي، وأكثر من 30 سفينة حربية، و5 غواصات، ونحو 190 طائرة، إضافة إلى تنفيذ مئات التدريبات البحرية والجوية.

كما حذرت من أن واشنطن تمضي في تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، عبر تطوير قيادة قواتها في اليابان ونشر منظومة الصواريخ متوسطة المدى “تيفون”، تمهيداً لنشرها أيضاً في كوريا الجنوبية.

وشددت بيونغ يانغ على أنها ستواجه ما وصفته بالتهديدات العسكرية الجديدة بمستوى مماثل من الردع، مؤكدة أن ما سمّته “محور المواجهة” بقيادة الولايات المتحدة يقوض أمن المنطقة ويزيد من حالة عدم الاستقرار فيها.

المصدر: قناة العالم