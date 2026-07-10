كوريا الشمالية تقرر تعزيز قواتها النووية كما ونوعا

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن قيادة كوريا الشمالية تبنت قرارا يقضي بالارتقاء بقواتها النووية وتطويرها من حيث الكم والكيف.

ووفقا للوكالة، عقدت اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي اجتماعا يوم الخميس، وذلك برئاسة كيم جونغ أون، الأمين العام للحزب وزعيم البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع اتخذ قرارات بشأن تحديث البنية التحتية الفنية للمنظومات القتالية، وتعزيز القدرات النووية من حيث النوعية والكمية.

تُعد القوات النووية لكوريا الشمالية ركيزة أساسية في استراتيجيتها الدفاعية والهجومية، وتُصنّف ترسانتها بأنها مصممة للردع الاستراتيجي ولتوجيه ضربات انتقامية في حال تعرض النظام للتهديد. وتُقدّر مراكز الأبحاث الدولية امتلاك كوريا الشمالية ما بين 50 إلى 90 رأسا نوويا جاهزا، مع مواد انشطارية كافية لإنتاج المزيد بسرعة.

وبالنسبة لوسائل إطلاق السلاح النووي، تعتمد كوريا الشمالية على التنويع في هذا المجال لضمان قدرتها على توجيه ضربة مضادة، فهي تمتلك صواريخ باليستية عابرة للقارات (ICBM): مثل صواريخ “هواسونغ-17″ و”هواسونغ-18” (بالوقود الصلب)، والتي يصل مداها إلى عمق الأراضي الأمريكية. وهناك صواريخ متوسطة وقصيرة المدى: مصممة لاستهداف القواعد الأمريكية في المحيط الهادئ (مثل غوام) وفي اليابان وكوريا الجنوبية. وتملك بيونغ يانغ كذلك الغواصات القادرة على إطلاق صواريخ باليستية نووية من تحت الماء لضمان التخفي وصعوبة الرصد. وبالإضافة إلى كل ذلك يوجد لدى الجيش الكوري الشمالي، صواريخ مجنحة تسير بارتفاعات منخفضة وتناور لتفادي الدفاعات الجوية.

المصدر: روسيا اليوم