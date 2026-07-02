العراق| مسيرة مفخخة تستهدف مخيم “ديكلة” في حدود محافظة أربيل

أفادت وكالة “شفق نيوز”، ليل الأربعاء الخميس، باستهداف مسيرة مفخخة مخيم “ديكلة” التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في حدود محافظة أربيل.

وأوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني كريم بروزي، ليل الأربعاء – الخميس، باستهداف مخيم الحزب بطائرة مسيرة.

وقال بروزي لوكالة شفق نيوز، إن “طائرة مسيرة استهدفت مخيم ديكلة شمال أربيل”.

وأضاف أن “الطائرة سقطت داخل المخيم من دون تسجيل أي اصابات بشرية لكنها خلفت اضرارا مادية”.

وأظهر مقطع فيديو متداول اندلاع حريق في المخيم جراء الاستهداف.

وأشار مصدر لوكالة “شفق نيوز”، بأن “الهجوم نفذ بواسطة 5 طائرات مسيرة من طراز حديد”، مشيرا إلى أن “جميع هذه الطائرات سقطت في المحيط الخارجي للمقار والمستودعات المستهدفة”.

وذكرت قناة “السومرية”، نقلا عن مصدر في الأجهزة الأمنية، أن “مقر المعارضة الإيرانية تعرض للاستهداف بطائرة مسيرة”.

وقال المصدر: “انفجار طائرة مسيرة مفخخة استهدف مقرا للمعارضة الإيرانية بمنطقة ديكلة”.

وتعد منطقة “ديكلة” (أو ديكه) نقطة تفتيش ومنطقة استراتيجية تقع على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق.

المصدر: وكالة شفق نيوز