العراق يقدم خصما كبيرا على نفط البصرة في تموز/ يوليو..



أفادت “رويترز” بأن شركة تسويق ‌النفط العراقية “سومو” قدمت خصومات كبيرة على أسعار البيع للمشترين المتعاقدين لجذبهم لاستيراد نفط البصرة الخام من محطتها بالخليج ⁠في تموز/يوليو.



ووفق مصادر الوكالة فقد تراوحت الخصومات على خام البصرة المتوسط بين 14 و16 دولارا للبرميل، بينما تراوحت على خام البصرة الثقيل بين 16.80 و18.80 دولار للبرميل، وفق فترة التحميل.



وتكون الخصومات أكبر للشحنات المحملة ‌بين ⁠أول يوليو/ تموز والخامس منه، وتتقلص للشحنات بين السادس والعاشر من تموز/يوليو وبين 11 و31 من الشهر ⁠نفسه.



وطلبت شركة تسويق ‌النفط العراقية “سومو” من المشترين تقديم طلباتهم للكمية المطلوبة في غضون يوم واحد ⁠من استلامهم الخطاب.



ولفتت مصادر تجارية إلى أن الخصم الكبير ⁠قد يغري المشترين.

المصدر: نوفوستي