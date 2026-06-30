سفير العراق لدى روسيا: بغداد ترغب في الانضمام إلى مجموعة “بريكس”

أعرب السفير العراقي لدى موسكو، عبد الكريم هاشم مصطفى، في حديث لوكالة تاس، عن أمل العراق في أن يصبح يوما ما جزءا من مجموعة “بريكس”.

وقال السفير: “مجموعة بريكس هي منظمة مهمة للغاية، وآمل أن يصبح العراق جزءا منها يوما ما”.

وأشار السفير العراقي إلى أن العضوية المحتملة في مجموعة “بريكس”، “ترتبط بالكثير من الأمور، وكيفية عمل المنظمة، وما هي شروط الانضمام إلى المنظمة، لكنها ستكون بالتأكيد فكرة جيدة”.

تأسست مجموعة “بريكس” في عام 2006 بمبادرة من روسيا. وكان من بين مؤسسيها البرازيل وروسيا والهند والصين وكانت تسمى “مجموعة بريك”.

بعد انضمام جنوب إفريقيا في عام 2011، أصبحت التسمية مجموعة “بريكس”. وكان هدفها، الذي تم تحديده في القمة الأولى في يكاترينبورغ في حزيران / يونيو 2009، هو “تطوير حوار وتعاون متسق وفعال وعملي ومنفتح بين الدول”.

وفي وقت لاحق، تم الاتفاق على مبادئ مثل عدم الانتماء إلى تكتلات وعدم استهداف أطراف ثالثة. وانضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا كأعضاء كاملين في المجموعة في يناير 2024، وإندونيسيا في يناير 2025.

تميزت الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس خلال عام 2024 بكونها أول رئاسة للمجموعة بعد توسعها التاريخي وانضمام أعضاء جدد. وتولت روسيا الرئاسة تحت شعار: “تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”. وركزت أجندتها على ثلاثة محاور رئيسية:



– السياسة والأمن: تعزيز الحوار المشترك وإصلاح النظام الدولي ليكون متعدد الأقطاب.

الاقتصاد والمال: السعي لإنشاء نظام مدفوعات مستقل والحد من الاعتماد على الدولار .

التبادل الثقافي والإنساني: تعزيز الروابط الشعبية والأكاديمية والرياضية بين الدول الأعضاء.

المصدر: وكالة تاس الروسية