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    اقتصاد

    العراق: اتفاقات طاقة مع شركات أميركية تُقدر بنحو 200 مليار دولار

      قال وزير النفط العراقي، باسم محمد، أمس الثلاثاء، إن قيمة الاتفاقات الموقعة ‌بين الوزارة وشركات أميركية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، تُقدر بنحو 200 مليار دولار.


      وذكر الوزير، في مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي، أن هذه الاتفاقات “ستضيف طاقة إنتاجية كبيرة للنفط وستزيد الاستثمارات في مشروعات الغاز المصاحب”، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق تبلغ حالياً 4.8 مليون برميل يومياً.


      وكان وفد وزاري عراقي رفيع قد توجه، هذا الشهر، إلى العاصمة الأميركية في زيارة رسمية تهدف إلى بحث ملفات الاستثمار والطاقة وتعزيز الشراكة بين البلدين، في ظل أجواء إقليمية متوترة وتصاعد التوترات الأميركية في المنطقة.


      ويواجه العراق تحدياً تواجهه دول كثيرة منتجة للنفط، ‌يتمثل في ⁠جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج، في وقتٍ لا يزال مقيداً بحصص الإنتاج التي يفرضها تحالف “أوبك+”.


      ورغم ⁠امتلاكه أحد أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، فإن القيود المفروضة على ⁠الإنتاج منذ فترة طويلة تعرقل طموحات العراق في زيادة الإيرادات اللازمة لتلبية احتياجات سكانه الذين ⁠يشهد عددهم نمواً متسارعاً.

      المصدر: رويترز

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