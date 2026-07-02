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    العراق يعلن تفاصيل مراسم تشييع الإمام الشهيد علي الخامنئي ومشاركة رفيعة المستوى

    المصدر: موقع المنار

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