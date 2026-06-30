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    لبنان

    بلدية بعلبك تطلق خطة سير جديدة لتنظيم حركة المرور في المدينة

      أطلقت بلدية بعلبك، بالتعاون مع مفرزة سير بعلبك، خطة سير جديدة لتنظيم حركة المرور في المدينة، بهدف الحد من الازدحام في السوق والساحات والشوارع الرئيسية.

      وأوضح رئيس البلدية أن الخطة لا تتضمن تعديلات جوهرية، وإنما ترتكز على إدخال تغييرات محدودة من شأنها تحسين انسيابية السير، مؤكدًا أن نجاحها يعتمد بالدرجة الأولى على التزام المواطنين بها.

      وأشار إلى أن تطبيق الخطة يبدأ اعتبارًا من الأربعاء 1 تموز 2026، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات المرورية الجديدة بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين حركة التنقل داخل المدينة.

      المصدر: موقع العمل البلدي

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