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    بالفيديو| مدفعية العدو تستهدف مجددا بلدة بيت ياحون بالتزامن مع اطلاق رشقات رشاشة في محيط البلدة

    المصدر: موقع المنار

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