اعلام العدو: حدث أمني في بيت ياحون: قتيل وجرحى إسرائيليون ومروحيات إخلاء إلى حيفا

اعلنت وسائل إعلام العدو ان سحب الإصابات من جنوب لبنان استغرق وقتًا طويلاً وافادت عن هبوط مروحية إنقاذ عسكرية في مستشفى رمبام في حيفا.

وتحدثت وسائل اعلام العدو ومنصات للمستوطنين بوقوع اشتباكات في منطقة بيت ياحون جنوبي لبنان بين قوة من الجيش الإسرائيلي وعناصر من المقاومة، في حدث وصفته المصادر الإسرائيلية بـ”المتدحرج” والمستمر.

وذكرت أن الاشتباكات أسفرت، وفق المعطيات الأولية، عن سقوط قتيل وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الحصيلة الأولية تتحدث عن قتيل وأربعة جرحى.

وافاد مراسلنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة على بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

المصدر: مواقع