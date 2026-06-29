النائب سامر التوم: غياب الإجماع الوطني قد يؤدي إلى انتقال البلاد من مواجهة مع إسرائيل إلى انقسام داخلي

شدد النائب سامر التوم في حديث الى “صوت كل لبنان”، على أن” أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يحقق السيادة اللبنانية الكاملة لا سيادة مجتزأة وأن يحظى بإجماع وطني واسع قبل إقراره”.

وسجل التوم اعتراضه على مضمون اتفاق الإطار، معتبرًا أنه” لا ينص على انسحاب إسرائيلي كامل، بل يتحدث عن انسحاب جزئي وإعادة انتشار للقوات الإسرائيلية، وهو ما يثير بحسب قوله علامات استفهام حول مدى تحقيقه للسيادة الكاملة”.

وأضاف: “أن الاتفاق كان يفترض أن يسلك مساره الدستوري سواء عبر مجلس الوزراء أو من خلال مناقشته وإجراء المراجعات اللازمة في مجلس النواب”.

كما حمّل “الحكومة مسؤولية عدم استثمار الأشهر الخمسة عشر الماضية لإنجاز استراتيجية أمن وطني ولا سيما في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة”.

وختم محذرًا من أن “غياب الإجماع الوطني قد يؤدي إلى انتقال البلاد من مواجهة مع إسرائيل إلى انقسام داخلي”، قائلا:”إذا أنهينا الحرب مع إسرائيل وفتحنا حربًا في الداخل، فماذا نكون قد حققنا؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام