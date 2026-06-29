محمد صفا: قضية الأسرى اللبنانيين ازدادت تعقيدا بعد توقيع الحكومة الاتفاق المشؤوم مع العدو

أعلن رئيس مركز الخيام محمد صفا مغادرة الوفد الحقوقي اللبناني من بيروت إلى جنيف، بدعوة وتنظيم من المركز، للمشاركة في الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان.

وأوضح صفا أن الوفد يضم محمد صفا، والبروفسور الدكتور محمد طي، والدكتور حسن جوني، مشيراً إلى أنه سيشارك في 30 حزيران في الجلسة المخصصة لمناقشة حالة حقوق الإنسان في لبنان، تحت البند السادس، حيث سيلقي صفا كلمة أمام المجلس تتناول التقرير الرسمي اللبناني.

وأكد صفا أن قضية الأسرى اللبنانيين “المنسيين”، والتي قال إن الحكومة اللبنانية تجاهلتها منذ سنتين، ازدادت تعقيداً بعد توقيع “اتفاق الإطار المشؤوم”، معتبراً أن ربط قضيتهم برفات إسرائيليين يشكل طعنة لعائلات الأسرى وتخلياً عن الواجبين الوطني والأخلاقي تجاههم.

وأضاف أن المادة الثالثة عشرة من اتفاق الإطار اعتبرت، بحسب قوله، التحركات في المحافل الدولية واعتصامات عائلات الأسرى أنشطة سلبية ومدانة.

ودعا صفا إلى أوسع تحرك عالمي تضامناً مع قضية الأسرى اللبنانيين، مشيراً إلى أن هذه القضية ستكون محور زيارة الوفد الحقوقي إلى جنيف، بما في ذلك اللقاء مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى تنظيم وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة بالتنسيق مع الجالية اللبنانية.

وأثنى صفا على المبادرات الفردية الرامية إلى تقديم شكاوى من أولياء الدم ضد الكيان الإسرائيلي على خلفية ما وصفها بمجازره، مناشداً الحقوقيين في لبنان والخارج الإعداد لحملة شكاوى عالمية وتحركات تضامنية، في ظل ما اعتبره رضوخ الحكومة واعتبارها إثارة قضية المعتقلين أنشطة عدائية بموجب اتفاق الإطار.

وشدد صفا على ضرورة تحويل قضية الأسرى اللبنانيين إلى قضية وطنية ورأي عام محلي وعالمي.

المصدر: موقع المنار