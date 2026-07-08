الأربعاء   
   08 07 2026   
   23 محرم 1448   
   بيروت 10:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رويترز: العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع أكثر من 3%

      مواضيع ذات صلة

      خبراء أمميون يطالبون العدو الاسرائيلي بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية

      خبراء أمميون يطالبون العدو الاسرائيلي بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية

      سلام: كلفت متري وشاهين متابعة أوضاع ضحايا ومصابي حافلة المعتمرين اللبنانيين في درعا السورية

      سلام: كلفت متري وشاهين متابعة أوضاع ضحايا ومصابي حافلة المعتمرين اللبنانيين في درعا السورية

      الخارجية الإيرانية: قواتنا المسلحة ستستهدف مصدر ومنطلق الاعتداء والهجوم على أراضينا

      الخارجية الإيرانية: قواتنا المسلحة ستستهدف مصدر ومنطلق الاعتداء والهجوم على أراضينا