الخارجية الإيرانية: الاعتداءات الأمريكية أفرغت مذكرة التفاهم من مضمونها

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء أن “الاعتداءات الأمريكية انتهاك لأول بند من مذكرة التفاهم التي تؤكد وقف العمليات العسكرية”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية التداعيات الخطيرة للتصعيد الأخير.”

وتابعت الخارجية أن “الهجمات غير القانونية وقرار إلغاء ترخيص بيع النفط أفرغت أجزاء من مذكرة التفاهم من مضمونها”.

كما أكدت أن “انتهاك ترتيباتنا في هرمز واستمرار ضربات إسرائيل في لبنان يجعلان مذكرة التفاهم غير فعالة”.

وفي السياق، أعلنت أن “قواتنا المسلحة ستستهدف مصدر ومنطلق الاعتداء والهجوم على أراضينا”.

هذا وقالت الخارجية إن “هجمات الجيش الأمريكي فجرا استهدفت عددا من مراكز الرصد والمراقبة في سواحلنا الجنوبية”، وأن “على جميع الدول منع الأطراف المعتدية من استخدام أراضيها لتنفيذ أعمال عدوانية علينا”.

المصدر: فارس