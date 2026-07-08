الأربعاء   
   08 07 2026   
   23 محرم 1448   
   بيروت 10:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الخارجية الإيرانية: قواتنا المسلحة ستستهدف مصدر ومنطلق الاعتداء والهجوم على أراضينا

      مواضيع ذات صلة

      خبراء أمميون يطالبون العدو الاسرائيلي بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية

      خبراء أمميون يطالبون العدو الاسرائيلي بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية

      سلام: كلفت متري وشاهين متابعة أوضاع ضحايا ومصابي حافلة المعتمرين اللبنانيين في درعا السورية

      سلام: كلفت متري وشاهين متابعة أوضاع ضحايا ومصابي حافلة المعتمرين اللبنانيين في درعا السورية

      رويترز: العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع أكثر من 3%

      رويترز: العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع أكثر من 3%