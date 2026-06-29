حفيد بسمارك: حلف الناتو لم يعد ضروريا اليوم ومعظم الألمان يدركون ذلك

قال ألكسندر فون بسمارك، أحد أحفاد المستشار الأول للإمبراطورية الألمانية أوتو فون بسمارك، إن حلف الناتو لم يعد ضروريا اليوم، ومعظم الناس في ألمانيا يدركون ذلك.

وأوضح بسمارك، وهو مؤسس المشروع الروسي الألماني “حوار بسمارك” في حديث لوكالة “تاس”: “أعتقد شخصيا، كما يعتقد الكثيرون في ألمانيا، أننا لم نعد بحاجة إلى حلف الناتو. لماذا؟ لأن حلف وارسو لم يعد موجودا خلال الحرب الباردة”.

وقال: “ربما كان وجود مثل هذا الثقل الموازن ضروريا، لكن اليوم، لم يعد هذا التحالف العسكري ضروريا.. ضد من هو؟ إذن نحن بحاجة إلى عدو، لكننا لا نرغب في وجوده، ومعظم الناس في ألمانيا يدركون ذلك”.

وأضاف: “يقول الشباب في ألمانيا: لا نريد عودة الخدمة العسكرية الإلزامية، أما المتطوعون فلا بأس بهم، فهذا يكفي لضمان أمننا، ولكن الأموال التي تستثمر في الأسلحة سيدفع ثمنها أحفادنا وأبناء أحفادنا، ولن يكونوا قادرين على السداد”.

وأكد أن “الشعب يرى هذا الآن في أمريكا مع تراكم ديونها الهائلة، ويقول كثير من الشباب: لسنا بحاجة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى نزع السلاح، لا التسلح'”.

وأشار إلى أن “المستشار فريدريش ميرتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس يرغبان في أن تمتلك ألمانيا مجددا أكبر جيش في العالم، بينما يصعب على الشعب الألماني استيعاب معنى ذلك”.

واختتم بسمارك حديثه، قائلا: “كما ذكرت سابقا، فإن بولندا وفرنسا وبريطانيا لا ترغب في أن تصبح ألمانيا الجيش الأول مجددا. بالطبع، يجب علينا ضمان دفاعنا الذاتي، ولكن ليس من شأن جنودنا التواجد في دول أخرى على الإطلاق”.

المصدر: وكالة تاس الروسية