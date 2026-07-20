المستشار الالماني: انقطاع الغاز الروسي خلق أزمة طاقة مزمنة في ألمانيا



أقر المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن وقف إمدادات الغاز الروسي أدى إلى أزمة طاقة مزمنة في ألمانيا، تزامنا مع تحديات خارجية أخرى تواجهها بلاده.



وقال ميرتس إن ألمانيا لا تزال تعاني من أزمة طاقة مستمرة بسبب غياب الغاز الروسي، وأن برلين تمر كذلك بمرحلة معقدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة.



وأضاف أن حلف “الناتو” بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد يقدم لأوروبا الدعم السابق.



وردّا على سؤال عما إذا كان قد أخطأ عندما أطلق وعودا انتخابية كبيرة للألمان بأنه تولى منصب المستشار على أساس افتراضات مختلفة، إلا أن استمرار هذه التحديات غيّر الظروف التي انطلق منها.



ودعت زعيمة حزب “البديل من أجل ألمانيا” أليس فايدل فيوقت مؤخرا إلى إنهاء مقاطعة النفط والغاز الروسيين، معتبرة أن الاقتصاد الألماني المتباطئ يتطلب إعادة النظر في هذه السياسة.



وأشارت إلى أنه قبل فرض العقوبات عام 2022 كانت روسيا تزود ألمانيا بأكثر من ثلث وارداتها من النفط، وأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز.

المصدر: ازفيستيا