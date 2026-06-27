هاشم لكرم: لا ننتظر نصائح واملاءات ونتصرف وفق قناعاتنا الوطنية

قال النائب قاسم هاشم ردا على النائب فادي كرم: “نستغرب ان يستوقفكم الكلام الايجابي عن مذكرة التفاهم الاميركة – الايرانية بحيث كان التقييم الرسمي اللبناني إيجابيا، اما موقفكم السلبي فهذا شأنكم. أما رفضكم ان نتحدث في المؤتمر باسم المؤتمر فلستم من يبت في الامر”.

واضاف: “مشاركتنا كانت كما دائما بتكليف من رئيس المجلس وفق الصلاحيات الواضحة في المادة الخامسة من النظام الداخلي للمجلس النيابي، اذ ان رئيس المجلس يمثل المجلس ويتكلم باسمه وعندما يكلفنا بالمشاركة في المؤتمرات فإننا من خلاله نمثل المجلس، ومشاركتنا ومواقفنا لم تكن يوما الا لمصلحة لبنان وإثبات حضوره الفاعل”.

وختم: “لذلك لا ننتظر نصائح واملاءات، بل نتصرف وفق قناعاتنا الوطنية ولن نقول اكثر من ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام