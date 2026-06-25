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    لبنان

    مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا: الرئيس أكد التمسّك بالحق والوحدة والتضامن بين اللبنانيين

      أعلن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ، بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا ، ان الرئيس جوزاف عون “أكد التمسّك بالحق والوحدة والتضامن بين اللبنانيين قائلًا إن هذا أقوى سلاح بأيدينا ومن الواجب علينا متابعة أوضاع النازحين. و أكّد أنّ الاستقرار الأمني إذا ما تحقق سيفسح في المجال أمام عودة المغتربين والسياح مما يفرض على الوزارات والإدارت الخاصة أن تكون على أهبة الجهوزية لمواكبة هذه الحركة”.

      وأشار الوزير مرقص الى ان “وزير الصحة عرض للإجراءات الوقائية لمنع دخول فيروس إيبولا وأكّد أنه لم تسجّل أي حالة في لبنان”.

      ولفت الى ان “وزير الاتصالات أكّد ضرورة عدم استباق التحقيق القضائي بشأن حريق المستودع في الدكوانة” مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور انتهائه”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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