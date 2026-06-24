كوريا الشمالية تعلن تزويد مدمّرات بأسلحة نووية

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده «تزوّد البحرية أسلحة نووية» وذلك أثناء تدشينه سفينة حربية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية اليوم، كاشفاً أيضاً خططاً لبناء سفن حربية بزنة 10 آلاف طن.

وجاءت هذه التصريحات خلال تدشين السفينة الحربية «تشوي هيون»، إحدى سفينتين حربيّتين بزنة 5 آلاف طن أطلقتهما الدولة المسلحة نووياً العام الماضي، في مدينة نامبو الساحلية أمس، وفق الوكالة.

وقال كيم خلال المراسم إن «برنامج تزويد البحرية الأسلحة النووية يمضي قدماً وفق الجدول المخطط له»، مضيفاً «هذا مسار استراتيجي ذو أهمية بالغة لأنه سيمكّننا من الحفاظ على جاهزية القوة النووية لدولتنا للعمليات المتعددة الأوجه والفعالة».

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في السابق أن المدمرة «تشوي هيون» مجهزة بـ«أقوى الأسلحة» في حين أجرى كيم جولات تفقدية عدة للسفن من فئتها هذا العام، تضمّنت الإشراف على تجربة إطلاق صاروخ كروز من «تشوي هيون» في نيسان.

المصدر: روسيا اليوم