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حزب الله يطلق أنشطته الثقافية الصيفية في مختلف المناطق اللبنانية

أطلق حزب الله، عبر مؤسساته الثقافية والتربوية، سلسلة من الأنشطة الصيفية في عدد من المناطق اللبنانية، شملت الجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان، مستهدفًا مختلف الفئات العمرية من الناشئة والشباب.

ففي منطقة الهرمل، انطلقت دورات تثقيفية للأخوات تحت عنوان “نهج الإمام الخميني”، تتناول الجوانب الفكرية والتربوية والعقائدية في فكر الإمام.

وفي منطقتَي جبل لبنان والشمال، دشّنت معاهد سيدة نساء العالمين الثقافية برامجها الصيفية الموجّهة للفتيات، متضمّنة أنشطة تعليمية وتربوية وتوعوية، بهدف ترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز روح الانتماء.

أما في الجنوب، فقد أطلقت مفوضية جبل عامل الثانية في كشافة الإمام المهدي سلسلة من البرامج الصيفية، تنوّعت بين الأنشطة الكشفية والرياضية والثقافية، بمشاركة واسعة من الفتية والفتيات في مختلف القرى والبلدات.

المصدر: المنار