اتصال بين الرئيس بري وقاليباف: لوجوب أن تطلع الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم بمسؤولية إلزام “إسرائيل” إنهاء حربها والانسحاب من الأراضي اللبنانية

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف هاتفياً اليوم الثلاثاء آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية والسياسية المتصلة بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا سيما البند المتضمن إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وفي السياق، شدد قاليباف والرئيس بري على “وجوب أن تطلع الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم والمجتمع الدولي بمسؤولية إلزام “إسرائيل” إنهاء حربها ووقف هدم القرى واحترام سيادة لبنان والانسحاب الفوري من الأراضي التي احتلتها”.

المصدر: موقع المنار