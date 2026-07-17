العلاقات الإعلامية في حزب الله: يُتداول في الآونة الأخيرة عبر بعض وسائل الإعلام جملة من الأخبار المتعلقة بمواقف من بعض القضايا قيل إن مسؤولي حزب الله أدلوا بها أمام رئيس الجمهورية، وهي مواقف تتعارض مع ثوابتنا ومواقفنا الواضحة والمعلنة