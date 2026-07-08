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    عربي وإقليمي

    قاليباف: انتهى عهد البلطجة والابتزاز

      أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الأربعاء أن “أبرز حالات انتهاك الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم المكوّنة من 14 بندًا، هي انتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، التهديدات المستمرة بشنّ مزيد من الهجمات العسكرية، مهاجمة المناطق الجنوبية من إيران، إعادة فرض العقوبات النفطية، و استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان”.

      وفي هذا الاطار، أكد قاليباف أنه “لقد انتهى عهد البلطجة والابتزاز؛ ولن تصلوا إلى أي نتيجة. لسنا ممن يتراجعون أو يتنازلون”، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية وحليفها الكيان الصهيوني.

      المصدر: موقع المنار

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