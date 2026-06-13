السبت   
   13 06 2026   
   27 ذو الحجة 1447   
   بيروت 12:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    وزارة التربية ترد على رأي المفتشية العامة التربوية بشأن اجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة

      أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنه يهمها ان توضح بانها ملتزمة بأصول الشفافية والاصول التي فرضتها القوانين، وهي بالتالي، وقبل رفع اي مرسوم الى مجلس الوزراء ووفقا للأصول، تأخذ راي مجلس شورى الدولة الملزم عليه. وهذا ما ينطبق على المرسوم ذو الصلة.

      وقالت في بيان “ان وزارة التربية كانت تأمل من التفتيش التربوي ان كان لديه راي ، كنوع من الاستشارة ،اذ ان سماع رأيه غير ملزم في مثل هذه الحالات ،اتباع الاصول القانونية و يسلك القنوات والمراسلات الرسمية ،وليس عبر موقع فايسبوك الخاص باحد مسؤوليه لتحقيق غايات وأفكار سياسية خاصة، لا تمت الى القوانين المرعية الإجراء بصلة”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      تصعيد إسرائيلي يستهدف بلدات جنوب لبنان وإنذارات تهديد لسكان مناطق في النبطية وجزين

      تصعيد إسرائيلي يستهدف بلدات جنوب لبنان وإنذارات تهديد لسكان مناطق في النبطية وجزين

      عون في ذكرى اغتيال فرنجيه: عهدي بأن أسعى إلى لبنان يعيش فيه أبناؤه أحرارًا متساوين

      عون في ذكرى اغتيال فرنجيه: عهدي بأن أسعى إلى لبنان يعيش فيه أبناؤه أحرارًا متساوين

      جمعية الإصلاح والوحدة تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية في خدمة النازحين في محافظة عكار

      جمعية الإصلاح والوحدة تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية في خدمة النازحين في محافظة عكار