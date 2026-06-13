المقاومة تفاصيل مواجهة ميدانية بطولية أحبط خلالها المجاهدون محاولة تقدم لقوات الاحتلال باتجاه بلدة مجدل زون

تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها النوعية دفاعاً عن لبنان وشعبه ورداً على اعتداءات العدو المتكررة.. وفي هذا السياق، كشفت غرفة عمليات المقاومة تفاصيل مواجهة ميدانية بطولية أحبط خلالها المجاهدون محاولة تقدم لقوات الاحتلال باتجاه بلدة مجدل زون ملحقين بها خسائر مباشرة مجبرين إياها على الانسحاب

وفي التفاصيل أنه وبعد رصد قوّة إسرائيليّة مؤلّفة من 12 آلية مدرّعة بدأت بالتحرك ليل الخميس من بلدة شمع إلى مثلّث الرجمين – طير حرفا ومن ثمّ إلى منطقة وادي حسن باتجاه أطراف بلدة مجدل زون تحت غطاء ناري كثيف وقذائف فوسفوريّة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بصليات صاروخية متكرّرة وأجبروها على الإنكفاء، بالتزامن مع استهداف المجاهدين تجمعات آليات وجنود العدو في بلدة شمع بصلياتٍ صاروخية وقذائف المدفعيّة، واستهداف دبّابتي ميركافا بالصواريخ الموجّهة في البلدة وتدميرهما.

ومع ساعات الفجر الأولى ليوم الجمعة، حاولت القوة الإسرائيلية التقدم مجددًا باتجاه أطراف بلدة مجدل زون، فكمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية ودمّروا دبّابتي ميركافا، ثم نفذ سلاح المدفعية في المقاومة رماياتٍ باتجاه القوة المعادية بصلياتٍ صاروخيّة على دفعات، وأجبروها على الانسحاب نحو بلدة طير حرفا.



وأثناء انسحاب القوّة من وادي حسن نحو بلدة طير حرفا، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عبوة ناسفة بآلية عسكريّة ما أدّى إلى إصابتها إصابة مباشرة وتدميرها.

وعند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف، استهدف مجاهدو المقاومة تجمعاً لآليات جيش العدو بقذائف المدفعية ودمروا دبابتي ميركافا تابعتين لجيش بمحلقات أبابيل الانقضاضية.. وفي تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام ، استهدف المجاهدون آلية هامر معادية بمحلقة أبابيل الانقضاضية ومربض المدفعية المستحدث التابع للعدو بمسيرة انقضاضية،.. كما استهدفوا بالمسيرات الانقضاضية مربض مدفعية آخر للعدو في مزرعة سردا وتموضعاً لجنود العدو داخل فندق في بلدة الناقورة، وتجهيزات فنية تابعة لجيش العدو في موقع جل الدير مقابل بلدة عيترون ..

وبصليات صاروخية، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدتي رشاف والقوزح وموقع بلاط المستحدث.. وبمحلقات أبابيل الانقضاضية، استهدف المجاهدون آلية عسكرية معادية في بلدة طيرحرفا وقوة اسرائيلية تموضعت في مبنى في بلدة شمع محققين اصابة مؤكدة.. وفي البلدة عينها، كان المجاهدون قد استهدفوا مساء الخميس تجمعاً لجنود وآليات جيش العدو بصليات صاروخية وقذائف مدفعية على دفعات..

كما تصدوا لمسيرة اسرائيلية من نوع هرمز 450 – زيك” في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وأجبروها على التراجع..

المصدر: موقع المنار