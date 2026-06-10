جمعية “شمران” اقامت يوماً صحياً في مستشفى الدكتور منذر الحاج – الجيه

أقامت جمعية “شمران” الخيرية، بالتعاون مع مكتب الصحة المركزي، في حركة “امل” يوماً صحياً في “مستشفى الدكتور منذر الحاج” في الجيه، حيث عاين أخصائي الجهاز الهضمي والكبد الدكتور جمال صبرا عدداً كبيراً من المرضى، في إطار الجهود الهادفة إلى دعم الاهالي والتخفيف من معاناتهم.

وتخلّل النشاط إجراء المعاينات الطبية وتوزيع الأدوية المتوفرة.

وأكدت عضو الهيئة الإدارية في الجمعية أماني رميتي أن “هذه المبادرات تأتي انطلاقاً من رسالة الجمعية الإنسانية وحرصها الدائم على الوقوف إلى جانب الأهالي وتقديم الدعم الصحي والاجتماعي لهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام