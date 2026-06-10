مشيخة العقل حذّرت المتطاولين على الرموز الدينية والمشايخ الأعيان ودعت الى مقاضاتهم

صدر عن مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز البيان الآتي:

“بعد التمادي غير المسبوق، وتجاوز الحدود في التطاول على الرموز الدينية، وعلى المشايخ الثقات الأعيان في الطائفة، وعلى المعتقدات والتقاليد التوحيدية، دون أدنى رادع من أخلاق أو احترام للقوانين والأعراف، فإن مشيخة العقل تحذّر المتطاولين، محترفي الإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذين بلغت بهم الجرأة إلى تناول السلف الصالح من كبارنا الموحدين، وأصحاب العمائم المدوّرة، الذين هم قدوة المجتمع المعروفي والمرجع الصالح لأبناء مسلك التوحيد”.

ختم البيان: “إذ تهيب بهم وتدعوهم للكفّ عن السير في هذا المسار التخريبي المخطَّط له، تطلب من الدولة العمل من خلال أجهزتها القضائية والأمنية لكشف الفاعلين ومقاضاتهم، حفاظاً على السلم الأهلي، وتأكيداً لالتزام الدستور الذي يوجب احترام الشرائع الدينية ورموزها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام