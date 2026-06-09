وسائل اعلام إسرائيلية: مسلح يتسلل إلى الجليل الأعلى ويشتبك مع الجنود

أفادت وسائل إعلام العدو بوقوع حدث أمني استثنائي عند الحدود مع لبنان، تمثّل في تسلل مسلح وعبره إلى جيب عسكري خلف السياج الحدودي في منطقة سلسلة جبال راميم بالجليل الأعلى.

ووفقاً للتحقيقات العسكرية الصهيونية وبيان المتحدث باسم جيش العدو، فإن المسلح كان مزوداً بمسدس وسكين وأطلق النار نحو القوات الإسرائيلية قبل أن يُقتل في تبادل لإطلاق النار، دون أن يتمكن من اختراق السياج الأمني.

وإثر الحادث، فرض مجلس الجليل الأعلى قيوداً على سكان مستوطنتي مسغاف عام والمنارة بالبقاء في منازلهم، وأغلق طرقاً رئيسية وسط تحليق مكثف للمروحيات القتالية وعمليات تمشيط واسعة.

وقد أثار هذا الخرق انتقادات تساؤلات أمنية، حيث وصفه مراسل إذاعة جيش العدو بالاستثنائي كون الجيش يحتفظ بشريط أمني بعمق عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، فيما علّق رئيس المجلس المحلي للمطلة، دافيد أزولاي، معتبراً العملية دليلاً إضافياً على غياب الأمان في الشمال رغم مرور قرابة 3 سنوات على الحرب وإنشاء المنطقة الأمنية.

المصدر: موقع المنار