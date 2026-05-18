إصابة 4 جنود للاحتلال بانفجار عبوة ناسفة في لبنان وتصاعد القلق في مستوطنات الشمال

أفادت مصادر عسكرية تابعة للكيان الإسرائيلي بإصابة أربعة جنود جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية على الحدود مع لبنان، فيما وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت لا يزال فيه سكان المستوطنات الشمالية يعانون من تداعيات الحرب المستمرة، رغم الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار.

وفي تطور لافت، أشار مراسل القناة 12 العبرية في الشمال، جاي فورون، إلى أن تهديد الطائرات المسيّرة المتفجرة التابعة لـحزب الله بات يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمستوطنين، وليس فقط في المناطق العسكرية.

ونتيجة لذلك، أصدر مجلس شلومي تعليمات استثنائية لرياض الأطفال والمؤسسات التعليمية، تقضي بعدم إخراج الأطفال الصغار خلال فترات الاستراحة خارج المباني المغلقة، إلا في حالات استثنائية وقصيرة جداً وبالقرب من مبنى محصّن.

وفي الجليل الغربي، فرضت بعض المدارس مراقبة جوية مستمرة خلال فترات الاستراحة لرصد أي طائرات مسيّرة تقترب، بهدف تحذير الطلاب وتوجيههم للدخول سريعاً إلى الملاجئ.

أما في الجليل الأعلى، فقد جرى توجيه رياض الأطفال والمربيات بعدم اصطحاب الأطفال في رحلات طويلة، والاكتفاء بالتنقل من ملجأ إلى آخر، لضمان البقاء بالقرب من مكان آمن.

ويصف مراقبون إسرائيليون هذا الواقع في الشمال بأنه «سخيف»، إذ لا تزال الحرب الفعلية مستمرة رغم الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار، ما يزيد من مشاعر القلق والإحباط بين المستوطنين الذين يعيشون تحت تهديد دائم.

المصدر: يونيوز