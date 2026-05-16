السبت   
   16 05 2026   
   28 ذو القعدة 1447   
   بيروت 08:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    إيران تحذر داعمي مشروع قرار مضيق هرمز: ستتحملون مسؤولية أي تصعيد

      حذّرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة من ما وصفته بمحاولات الولايات المتحدة “تزييف الواقع” عبر الإيحاء بوجود دعم دولي واسع لمشروع القرار المتعلق بمضيق هرمز.

      وأكدت البعثة الإيرانية أن واشنطن تسعى، من خلال حشد رعاة لمشروع القرار، إلى توفير غطاء سياسي لتحركاتها في المنطقة وتمهيد الطريق أمام مزيد من التصعيد العسكري، معتبرة أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة أحادية الجانب.

      وشددت البعثة على أن أي تصعيد جديد قد تقدم عليه الولايات المتحدة ستكون الدول الداعمة لمشروع القرار شريكة في تحمل مسؤولياته وتداعياته، مؤكدة أن “أي غطاء دبلوماسي أو سياسي لن يعفي هذه الدول من المسؤولية الدولية”، وفق تعبيرها.

      المصدر: وكالة فارس

      مواضيع ذات صلة

      غريب آبادي: لا يمكن للإمارات التستر خلف ادعاءات كاذبة وموقفها كان جزءًا من العدوان

      غريب آبادي: لا يمكن للإمارات التستر خلف ادعاءات كاذبة وموقفها كان جزءًا من العدوان

      عراقجي: صمود الشعب الإيراني شكّل رادعًا استراتيجيًا وأثبت فشل رهانات الأعداء

      عراقجي: صمود الشعب الإيراني شكّل رادعًا استراتيجيًا وأثبت فشل رهانات الأعداء

      قاليباف: الحرب الأميركية على إيران تدفع واشنطن نحو أزمة مالية جديدة

      قاليباف: الحرب الأميركية على إيران تدفع واشنطن نحو أزمة مالية جديدة